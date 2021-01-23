شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية ببطولة العالم لليد و لقاء بكأس الرئيس ..والفراعنة تستعد لسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت 6 مواجهات قوية على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية بالدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد " مصر 2021 " التى تقام على أرض المحروسة حاليا و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، بين كلا من، أوروجواى مع إسبانيا و قطر مع البحرين و الأرجنتين مع كرواتياو بولندا مع المجر و اليابان مع الدنمارك و ألمانيا مع البرازيل .

فيما يقام فى كأس الرئيس لتحديد المراكز من الـ 25 إلى 32 مواجهة واحدة بين ، تونس و الكونغو الديمقراطية ، نظرا لإحتياب نتيجة مباراة كاب فيردى مع أنجولا لصالح الأخير فى ظل إنسحاب الأول بسبب حالات كورونا .

ومن ناحية أخرى ، ينهى منتخب مصر الأول لكرة اليد مساء اليوم إستعداداته لمواجهة سلوفينيا فى ختام الدور الرئيسى فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء غدا الأحد بإستاد القاهرة للمجموعة الرابعة .

ويخوض اليوم منتخبنا الوطنى وفقا لبرنامجه محاضرة فيديو و مرانا فى الجيم لمدة ساعة عقب وجبة الإفطار ، حيث حرص جارسيا على مطالبة اللاعبين بالتركيز فى هذا اللقاء ، و إغلاق صفحة مواجهة بيلاروسيا التى أقيمت أمس فى ثان مواجهات الدور الرئيسى بعد الفوز فى أول لقاء على الإتحادالروسى بنتيجة 28 / 23 .

و شهد مشوار منتخب الفراعنة فى الدور الأول تحقيق الفوز على تشيلى فى أول مباراة بنتيجة 35 / 29 ، قبل الفوز على مقدونيا بنتيجة 38 / 19 ثم الخسارة أمام السويد بفارق هدف وحيد بنتيجة 24 / 23 .