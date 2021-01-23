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«كاف» يحدد موعد مشاركة مصطفى محمد مع الزمالك في دوري الأبطال

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حيثيات العقوبات التي وقعها ضد الأهلي والزمالك، عقب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.وفاز الأهلي على الزمالك 2-1، في نهائي دوري الأبطال، الذي أقيم على ستاد القاهرة. وقرر كاف إيقاف مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو من الزمالك، بالإضافة لحسين الشحات، لاعب الأهلي 4 مباريات، كما عاقب الزمالك بغرامة 10 آلاف دولار.

وقال كاف في بيانه، إن مصطفى محمد وحسين الشحات تبادلا الضربات عقب المباراة، ما استدعى الحكم لطردهما. وأشار إلى أن الشحات غاب مباراتين، بينما لم يبدأ مصطفى محمد في تنفيذ العقوبة، لعدم خوض الزمالك مباريات دور الـ32، بعد انسحاب جازيلا التشادي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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