شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع منتخب مصر يعتزل الكرة بعد 20 عاما داخل المستطيل الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سعيد أوكا، مدافع منتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم، بعد مشوار حافل في الملاعب، دام 20 عاما. ولعب أوكا في 10 أندية مصرية، بدايةً من الشمس ثم الإسماعيلي، وحرس الحدود، ووادي دجلة، وسموحة، ومصر للمقاصة، والإنتاج الحربي، الأسيوطي، والجونة، وأخيرا نادي مصر.

وخاض تجربة احتراف خارجي وحيدة، من خلال ليرس البلجيكي، عام 2012. وحقق أوكا 3 بطولات محلية على مدار مسيرته، وجميعها مع حرس الحدود، حيث فاز بكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المحلي مرة. ولمع اسم أوكا مع منتخب مصر، من خلال مشاركته أساسيا في كأس القارات 2009 بجنوب إفريقيا، عندما تألق أمام البرازيل وإيطاليا.