مباراة ليفربول وبيرنلي: كلوب يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هزيمة الريدز

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن خسارة فريقه أمام بيرنلي بهدف نظيف على ملعب آنفيلد، يوم الخميس، كانت بمثابة "لطمة كبيرة على الوجه"، لكنه تحمل المسؤولية الكاملة.

وحقق "الريدز" لقبهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عاما الموسم الماضي، لكنهم تراجعوا بشكل كبير هذا الموسم، متأخرين بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، ولم يحققوا أي فوز في آخر خمس مباريات.

وبدا أن ليفربول يسير بخطى ثابتة في 19 ديسمبر /كانون أول الماضي، عندما فاز على كريستال بالاس بسباعية نظيفة، لكنه لم يكسب أي لقاء منذ ذلك الحين.

وقال كلوب لبي بي سي سبورت "إنه أمر صعب، وليس من السهل شرحه.. هؤلاء الفتية ليسوا من النوع الذي يفكر بعد (الفوز) 7-0 أننا سنسير على هذا المنوال، لقد عملوا بجد الليلة ولم يحدث ذلك".

وأضاف "إذا لم ينجح شيء ما، عليك أن تبذل جهدا أكبر… لم يكن من السهل خسارة تلك المباراة وقد حصل ذلك".

"إذا جلست هنا الآن، وخسرت أمام بيرنلي ولم أسجل في آخر أربع مباريات وتحدثت عن السباق على اللقب، فما مدى سخافة ذلك"؟

BBC Sport

ما الخطأ الذي حدث مع ليفربول؟

جاءت آخر هزيمة لليفربول على أرضه قبل 1370 يوما أمام بالاس في أبريل/نيسان 2017، لكن ضربة جزاء متأخرة من أشلي بارنز بدلت الوضع تماما في مباراته مع بيرنلي.

وكانت هذه أول هزيمة لهم في الدوري على ملعب آنفيلد في 69 مباراة.

وعلى الرغم من غياب المدافعين المصابين فيرجيل فان ديك وجو غوميز، إلا أن مشاكل ليفربول تمثلت في الطرف الآخر من الملعب، حيث يتمتعون عادة بكفاءة عالية.

ومنذ أن سجل ساديو ماني في التعادل 1-1 أمام وست بروميتش في 27 ديسمبر /كانون أول، سدد ليفربول 87 تسديدة على المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يسجل، بما في ذلك 27 ضد بيرنلي، على الرغم من فوزهم 4-1 على أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي .

وعلى الرغم من هذا النجاح في الكأس، فقد فشلوا في التسجيل في آخر أربع مباريات بالدوري، مع تعادلين بدون أهداف وخسارتين بنتيجة 1-0، ولم يمض المدرب كلوب كل هذا الوقت دون أن يسجل فريقه منذ عام 2006، عندما كان مدربا لماينز.

كلوب، الذي ترك النجمين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء في أول 57 دقيقة ضد بيرنلي، قال لبي بي سي "هذا خطئي.. علينا اتخاذ قرارات أفضل، علينا أن نفعل الأشياء الصحيحة في كثير من الأحيان".

وأوضح "هؤلاء الفتية قادرون على القيام بذلك ولكن من الواضح بعد عدم التسجيل لفترة من الوقت، تتراجع الثقة".

وأردف "الثقة مثل زهرة صغيرة، من الواضح أن شخصا ما قد داس عليها. في هذه اللحظة، علينا أن نجد واحدة جديدة وسنقوم بذلك".