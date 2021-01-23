شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأسوان بالجولة التاسعة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تحدياً جديداً عندما يلتقي بفريق أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في لقاء لن يخلوا من القوة والندية حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

موعد مباراة الزمالك وأسوان يلتقي الفريقان في الخامسة مساء اليوم، السبت، على ستاد بتروسبورت.

موقف الفريقين يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدف، وسكنت شباكه هدفين، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

تعليمات باتشيكو وعقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك، عدة جلسات فنية مع اللاعبين حذرهم خلالها من التهاون بالخصم أو خوض المباراة بثقة زائدة حتى لا تنقلب الأمور رأسًا على عقب ويحقق أسوان المفاجأة، مشددة على ضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الفريق المنافس، كما منح باتشيكو تعليمات خاصة لإمام عاشور بضرورة استغلال دقة تصويبه على المرمى وإرسال العديد من القذائف على مرمى عمر رضوان، كما إنه من المقرر أن يُعيد أشرف بن شرقى لمركزه الأساسى مع الدفع بمصطفى محمد في الهجوم من بداية اللقاء.

التشكيل المتوقع للزمالك ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، حازم إمام، في الوسط أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، يوسف أوباما، طارق حامد، اشرف بن شرقى في الهجوم مصطفى محمد.