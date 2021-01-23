شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد غزل المحلة..حكاية 78 مباراة جمعت الدراويش والفلاحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الإسماعيلى منافسه غزل المحلة فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت لحساب الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الممتاز ،ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد سبعة نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخ لقاءات الاسماعيلى وغزل المحلة جاءت كالتالي..

_ الدورى العام

لعب الفريقين 78 مباراة فاز الاسماعيلى فى 30 تعادل فى 34 خسر 14 له 78 هدفًا عليه 61 هدفًا حقق الدراويش كلين شيت 34 مباراة

ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 22 تعادل 14 خسر 3 له 47 هدفًا عليه 20 هدفًا كلين شيت 22 مباراة



ملعب غزل المحلة فاز الدراويش فى 8 تعادل 20 خسر 11 له 31 هدفًا عليه 41 هدفًا كلين شيت 12 مباراة

أهداف الإسماعيلى عن طريق 50 لاعبًا بدون هدف لاعب المحلة

أيمن الجمل 5 أهداف ، على أبو جريشة وأسامه خليل وحماده الرومى ومحمد صلاح أبو جريشة وإيمانويل بناهينى 3 أهداف لكلا منهما ، فتحى نافع وسيد عبد الرازق بازوكا وخالد القماش ومحمد حازم وعماد سليمان وإسماعيل توتو وحمزه الجمل وبشير عبد الصمد ومحمد بركات وعبد الله السعيد وعمر جمال وحسنى عبد ربه ومحمد فضل هدفين لكلا منهما ، فكرى راجح وشحته وأبو بكر غازى وحسن درويش وصبرى المنياوى وشحته دسوقى وطارق الصاوى وحمدى نوح وعاطف عبد العزيز وياسر عزت وأحمد العجوز وفوزى جمال وعصام عبد العال ومجدى الصياد وشريف كراويه وحمام إبراهيم وممادو كيتا وعبد الحميد بسيونى وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد عبد الستار وأحمد فتحى ومحمد حمص ومصطفى كريم ومهاب سعيد ومعتصم سالم وعمرو السولية وأحمد فتحى وكريم الضو وتوريك جبرين هدفًا لكلا منهما بجانب لاعب المحلة فى مرماه

_كأس مصر



لعب 8 مباريات فاز 2 تعادل 4 خسر 2 له 8 أهداف عليه 8 أهداف كلين شيت 3 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ”



الهدافين .. على أبو جريشة هدفين – فتحى نافع هدفًا – آمين دابو هدفًا – أسامه خليل هدفًا – إيهاب جلال هدفًا – عماد النحاس هدفًا – محمد صلاح أبو جريشة هدفًا