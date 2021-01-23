فاصل اعلاني | كم تبلغ قيمة قميص ليفربول في السوق؟

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في هذا التقرير، نتعرف معكم على العائدات المالية التي يتحصل عليها نادي ليفربول الإنجليزي من الاعلانات الموجودة على قميصه.

تزود شركة نايكي الأمريكية نادي ليفربول بالمعدات والملابس الرياضية، وبموجب العقد تجني إدارة الريدز مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني عن الموسم الواحد، بالإضافة إلى نسبة 30٪؜ من أرباح مبيعات القمصان في جميع الأسواق حول العالم.

وبحسب الأرقام التقريبية من عائدات أرباح القمصان، فإن حامل لقب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2019 يجني منها حوالي 80 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

عقد قياسي مع نايكي

تجاوز ليفربول الصفقة القياسية التي حققها مواطنه مانشستر يونايتد مع شركة اديداس الألمانية، والتي وصلت قيمتها لنحو 75 مليون إسترليني.

وذكرت مجلة فوربس الأمريكية “إن عقد ليفربول الحالي مع شركة نايكي هو الأكبر في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتسبب العقد الجديد بين ليفربول ونايكي في ارتفاع القيمة التسويقية للنادي العائد بقوة خلال السنوات الماضية للمنافسة على الألقاب وحصدها.

وحصل ليفربول على العقد التاريخي مع نايكي بعد عدة نجاحات حققها خلال الفترة الأخيرة، على رأسها تتويجه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في سنة 2019، فضلاً عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 وهو الأول للنادي منذ 30 عامًا.

ووضعت هذه الصفقة ليفربول في المركز الثالث عالميًا بين عقود رعاة أندية كرة القدم، حيث يتصدر برشلونة الإسباني القائمة بمداخيل سنوية تتجاوز 117 مليون يورو من شراكته مع نايكي، متبوعًا بريال مدريد الذي يحصل من أديداس على نحو 115 مليون يورو سنويًا.

مَن هم رعاة قميص ليفربول؟

تحظى واجهة قميص ليفربول في الوقت الراهن برعاية بنك ستاندرد تشارترد البريطاني منذ عام 2010، ويعد عقد الراعي الحالي هو الأطول في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد تجديده حتى نهاية موسم 2023/2020.

ولم يكشف أيًا من الطرفين عن قيمة العقد بشكل رسمي، إلا أن بعض المصادر المطلعة أكدت أن قيمته بلغت 160 مليون جنيه استرليني، بواقع 40 مليون سنوياً، إضافة إلى حوافز متعلقة بنتائج الفريق على الصعيدين المحلي والقاري، قد تجعل العائد يصل لـ 50 مليون جنيه إسترليني كل سنة.

وجعلت قيمة العقد الحالي نادي ليفربول في المركز الثاني بين عقود رعاية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف مانشستر يونايتد الذي يتقاضى 64 مليون جنيه استرليني من شركة “شيفروليه” الأمريكية لصناعة السيارات لوضع اعلان الشركة على واجهة القميص.

ما هو سعر قميص ليفربول؟

يبلغ سعر قميص ليفربول 70 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، و55 للأطفال، وذلك وفقًا للمتجر الإلكتروني الرسمي لنادي ليفربول على الانترنت.

ويصل سعر قميص ليفربول لعام 2020 على موقع سوق العربي لـ 749 جنيهًا مصريًا، أما الاصدار الجديد للقميص فيصل سرعه إلى 1739 جنيه مصري عبر الموقع الرسمي لشركة نايكي.

وكان قميص ليفربول الأكثر شعبية من بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وكذلك في الموسم قبل الماضي 2018/19 الذي توج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا.

لكن اختلف الوضع بموسم 2021/2020، بعدما جاء قميص ليفربول في المركز الثالث خلف قمصان الثنائي اللندني آرسنال وتشيلسي، حيث زادت الطلبات عليهما، بعدما وصلت نسبة الزيادة إلى 84% على القميص الأول للفريقين، بينما انخفض الطلب على القميص الأول لليفربول بنسبة 12% عن عام 2020.

كم تبلغ قيمة قميص ليفربول في السوق؟

بحساب قيمة العقد السنوي لرعاية شركة نايكي للأدوات الرياضية وبحساب قيمة اعلان بنك ستاندرد تشارترد، فإن القيمة الاجمالية لقميص ليفربول في سوق كرة القدم تصل ما بين 130-140 مليون جنيه إسترليني.