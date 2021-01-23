شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعود للقاء «الفلاحين» بعد غياب 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة ستجمع غزل المحلة مع الإسماعيلى على ملعب الأول اليوم السبت،لحساب الجولة التاسعة ببطولة الدورى المحلى. ويعود الدراويش للقاء الفلاحين بعد غياب 1737 يوما، حيث كانت آخر مباراة يوم 21 أبريل 2016 على ملعب المحلة التي انتهت بهدفين لكل منهما. وكانت هذه المباراة هي قبل آخر لقاء خاضه محمد صبحى القائد الحالى للفريق قبل رحيله عن الدراويش موسم 2016 / 2017 وعودته مجددا الموسم الحالى.

في سياق آخر، يعد محمد فوزى اللاعب الوحيد ضمن قائمة الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة، والذى ارتدى قميص الفلاحين وذلك موسم 2015 / 2016 حيث لعب 31 مباراة بمسابقة الدورى العام ” فقط ” بواقع 2790 دقيقة منى مرماه 47 هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة خلال 3 لقاءات.