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رباعية مونشنجلادباخ تزيد أوجاع بروسيا دورتموند في البوندسليجا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه بوروسيا دورتموند، بنتيجة (4-2)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليجا. وسجل أهداف مونشنجلادباخ نيكو إلفيدي، هدفين في الدقيقتين (11 و32)، ورامي بن سبعيني وماركوس تورام في الدقيقتين (49 و78).

فيما سجل هدفي بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند، ورفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 29 نقطة في المركز الخامس.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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