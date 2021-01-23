شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع تشيلسي يدعم دفاعات ميلان في معارك الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان رسميا، تعاقده مع الكندي فيكايو توموري، مدافع تشيلسي. وأصدر ميلان بيانًا، أكد خلاله أنه تعاقد مع توموري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بخيار الشراء.

ووصل توموري (23 عامًا) إلى ميلان، وأجرى الكشف الطبي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. وقال ميلان في بيانه: «يسر ميلان الإعلان عن توقيع فيكايو توموري على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم».