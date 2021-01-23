شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح خارج تشكيلة الأسبوع للبريميرليج لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن موقع "هوسكورد" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، تشكيل الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد خوض أكثر من فريق لمباراتين. وسيطر على التشكيل لاعبو مانشستر سيتي، بتواجد 5 منهم، بعدما أسقطوا كريستال بالاس وأستون فيلا، على الترتيب، وهذا إلى جانب 3 لاعبين من بيرنلي، بعد فوزه المفاجئ على ليفربول.

وجاء التشكيل كالتالي: حارس المرمى: نيك بوب، لاعب بيرنلي، ودفاعا، جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، جيمس تاركوفسكي، لاعب بيرنلي، فلاديمير كوفال، لاعب وست هام،

الوسط: فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، رودري، لاعب مانشستر سيتي، مارك ألبرايتون، لاعب ليستر سيتي، أشلي بارنز، لاعب بيرنلي، بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.