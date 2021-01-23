شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرار الاتحاد الإيطالي في فضيحة روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا تزال أصداء مباراة روما وسبيزيا في كأس إيطاليا، تلقي بظلالها على الكرة الإيطالية، بعد الخطأ الإداري الذي ارتكبه نادي العاصة الإيطالية في المباراة.

وحقق سبيزيا الفوز على روما، بنتيجة 4-2، في ثمن نهائي كأس إيطاليا، وهي المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين، وشهدت قيام روما بإجراء 6 تغييرات، وهو ما يتجاوز لوائح البطولة، التي تنص على 5 تغييرات فقط. وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن القاضي الرياضي بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم ألغى نتيجة المباراة، ومنح روما الهزيمة بنتيجة 3-0، بشكل افتراضي.

جدير بالذكر أن روما ارتكب خطأ فادحًا في بداية الموسم، أمام فريق هيلاس فيرونا، كلفه خسارة 3 نقاط، في مباراة انتهت نتيجتها بدون أهداف، وأشرك روما وقتها لاعبه أمادو دياوارا وهو مدرج في قائمة تحت 22 عامًا التي كان متواجدًا بها في الموسم الماضي.