شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يوضح حقيقة رحيله عن تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، إنه سيتجاهل تكهنات وسائل الإعلام بشأن المدربين المرشحين لخلافته في النادي. وبعد بداية مبشرة للموسم تراجع تشيلسي من المركز الثالث إلى الثامن عقب فوزين وخمس هزائم في آخر ثماني مباريات وأصبح على بعد 11 نقطة من المتصدر مانشستر يونايتد.

وبات لامبارد تحت المجهر بعد أن أنفق النادي أكثر من 200 مليون جنيه استرليني، لتدعيم التشكيلة هذا الموسم لكن لاعب الوسط السابق والهداف التاريخي لتشيلسي قال إن التكهنات حول مستقبله موضع نقاش في وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت فقط.