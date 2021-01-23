شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخلد اسم مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إطلاق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته الذي تمت الموافقة على انطلاقه قريبا. وكان اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي عقد مؤخرا في فرع النادي بمدينة نصر قد شهد مناقشة فكرة إقامة دوري خاص بأكاديميات النادي، وتقرر أن يحمل درع البطولة اسم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وذلك انطلاقا من الدعم المستمر من النادي للاعب ومساندته، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.