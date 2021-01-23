شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة الخطيب لجماهير الأهلي خلال فيلم «التاسعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن أهمية تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، والحصول على النجمة التاسعة على حساب الزمالك الموسم المنصرم.

وقال الخطيب، في الفيلم الوثائقي الذي بثه الأهلي، عبر حسابه على يوتيوب، عن النجمة التاسعة: التاسعة بطولة غالية جدا، جمهورنا اعتاد على البطولات بشكل دائم ويقف إلى جوار الفريق في كل الأوقات.

أضاف: الأهلي ليس ناديا عاديا فهو يصنع دائما التاريخ، والتاريخ لا يتحقق بلقب أو اثنين لكنه يستمر طوال السنين، والأهلي يبحث عن المجد دائما، وعينه على المستقبل بفضل أبناءه وأمجاده ودعم جماهيره.

كما شهد الفيلم الوثائقي حديث نجوم الأهلي، ومدربهم بيتسو موسيماني، عن الأجواء الصعبة التي خاض فيها الفريق البطولة حتى استطاع اقتناص اللقب.