شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن صفقات ليفربول الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنه ليس صاحب قرار ناديه في سوق الانتقالات. ولم يتعاقد بطل الدوري الإنجليزي مع أي لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم ابتعاد المدافعين فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة، بسبب الإصابة.

كما يغيب أيضا المهاجم ديوجو جوتا، حيث يتعافى من إصابة في الركبة. وقال كلوب عن ذلك: «لا يمكنني أن أقرر، ما إذا كنا سنقوم بشيء في سوق الانتقالات من عدمه».

وأضاف: «بالطبع هناك شخص آخر يتخذ القرارات، دائما ما تسير الأمور بهذه الطريقة.. ناقشنا الموقف عدة مرات بشكل يومي، هل يمكننا تحسين شيء ما أم لا؟ ونقدم التوصيات، لكن لا يمكنني إنفاق المال.. لم أفعل ذلك قط».

وقال المدرب الألماني في هذا الصدد: «إنه رقم مذهل، عظيم.. لكنه ذهب الآن، ويمكننا بدء سلسلة جديدة بكل تأكيد.. يجب أن نغير الطريقة التي نلعب بها، حاليا لا نحقق النتائج التي نريدها».