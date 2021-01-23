شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند أسطورة بروسيا دروتموند الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، رقمًا تاريخيًا خلال مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ، في افتتاح الجولة الـ18 للبوندسليجا. وسجل هالاند هدفين لدورتموند في شباك مضيفه جلادباخ، على ملعب بوروسيا بارك، ليرفع رصيده من الأهداف في البوندسليجا إلى 27، منذ الموسم الماضي. وانضم هالاند (19 عامًا) إلى دورتموند، في يناير 2020، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وسجل النرويجي 27 هدفا، في أول 28 مباراة يخوضها بالدوري الألماني، ليصبح ثاني لاعب فقط يحقق هذا الرقم، بعد أسطورة المانشافت، أوفه زيلر، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف، في ذات عدد المباريات، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.