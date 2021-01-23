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جوارديولا يعلن مدة غياب دي بروين ووكر

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مدة غياب لاعبيْ الفريق كيفين دي بروين وكايل ووكر. وتعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة السيتي أمام أستون فيلا، مساء الأربعاء الماضي، وغادرا المباراة قبل النهاية.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية: «سيغيب دي بروين عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة» .في الوقت ذاته، أكد جوارديولا أيضًا أن ووكر سيغيب عن مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن اشتكى من بعض الآلام البسيطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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