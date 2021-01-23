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ميسي يتفوق على لويس سواريز في الليجا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، هدفين غاليين، قاد بهما الروخيبلانكوس للفوز على إيبار، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة 19 لليجا. ويعتلي سواريز صدارة هدافي الليجا بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ، وكلاهما في جعبته 11 هدفًا.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق على سواريز في تسجيل الثنائيات في الليجا، منذ انضمام المهاجم الأوروجوياني إلى برشلونة في صيف 2014، قادمًا من . وسجل ميسي منذ ذلك التوقيت 40 ثنائية في الليجا، بينما سجل سواريز 24 فقط، من بينهم 3 ثنائيات بقميص أتلتيكو مدريد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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