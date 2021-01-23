شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان في «الإيجشبين ليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية أمام أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في لقاء لن يخلوا من القوة والندية حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد بتروسبورت، ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدف، وسكنت شباكه هدفين، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.