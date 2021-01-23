شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصر لكرة اليد: لا بديل عن الفوز على سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي أبو المجد، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، أنه لا بديل عن الفوز على سلوفينيا بالجولة الأخيرة للدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في مصر. وقال أبو المجد في تصريحات تليفزيونية إن اللاعبين قدموا عرضًا طيبًا أمام بيلاروسيا موضحًا أن المنتخب ذاكر خصمه وعرف نقاط قوته وضعفه، ومشيرًا إلى أن طريقة لعبه مثل روسيا.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني روبرتو باروندو حرص على إشراك جميع اللاعبين في القائمة من أجل الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل لقاء سلوفينيا في ظل التفوق على بيلاروسيا.