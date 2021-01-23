شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يحدد مصيره داخل ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر فريق ليفربول الإبقاء على محمد صلاح، داخل صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، وعدم التفريط فيه والرحيل لصفوف ريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عدد من الصحف الإنجليزية خلال تقاريرها الصادرة أمس، أن صلاح أكد رغبته بالبقاء في النادي الإنجليزي لأكبر فترة ممكنة، خاصة بعد شعوره بتجديد عقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة.