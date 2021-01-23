شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبدالرازق: أنا دكتور داخل وخارج الملعب ولن أتسول من أجل التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ميمي عبدالرازق، مدير قطاع الناشئين بنادي المصري البورسعيدي، على أسباب ابتعاده عن التدريب لفرق الدوري الممتاز.

وأكد ميمي عبدالرازق في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أبتعدت عن تدريب فرق الممتاز بسبب صداقات المدربين مع وكلاء اللاعبين وليس بسبب خبراتهم».

وتابع: «أنا دكتور داخل وخارج الملعب ولن أتسول من أجل التدريب».