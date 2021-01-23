تركي آل الشيخ يحسم الجدل بشأن انتقال فرجاني ساسي إلى الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا الإسباني، والرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني، على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن رحيل فرجاني ساسي نجم الزمالك إلى نادي الهلال السوداني.

وكان أحد الأشخاص قد كتب تغريدة على موقع "تويتر" تساءل فيها: "هل المستشار تركي آل الشيخ زي ما جاب فرجاني ساسي للزمالك هيوديه الهلال السوداني؟"

ورد آل الشيخ على التغريدة قائلاً: "لا ... ولا أتدخل في الكرة المصرية .. وتعبت وانا أقول الكلام وأعيده".

وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق: "‏‎مش محتاجه توضيح انا قلت الكلام هذا من زمان بس مش راضين تقتنعوا براحتكم".

يشار إلى أن عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ينتهي خلال الصيف القادم، وبالتالي له الحق في التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "كفرووتر" السودانية، أن الهلال دخل في مفاوضات متقدمه مع لاعب المنتخب التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك، لقيده خلال الشهر الحالي في صفوف الفريق، وذلك بعد ان قطع النادي السوداني شوطا بعيدا في التفاوض مع اللاعب.