بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. «الكاف» يصدر عقوبات قوية ضد الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط ضد لاعبي الأهلي والزمالك على خلفية الأحداث التي وقعت عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي جمعت بين الفريقين في الـ 27 من نوفمبر الماضي.

وذكر موقع "يلا كورة" أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي اجتمعت في 19 يناير بغرض مناقشة أحداث نهائي دوري الأبطال للموسم الماضي، واتُخذت عدد من القرارات، وجاءت على النحو التالي:

- إيقاف اللاعب رقم 15 بنادي الزمالك مصطفى محمد لمدة 4 مباريات.

- إيقاف اللاعب رقم 2 بنادي الزمالك كابونجو كاسونجو لمدة 4 مباريات.

- فرض عقوبة على الزمالك بغرامة 10 ألاف دولار بسبب سلوك لاعبيه.

- فرض عقوبة على اللاعب رقم 14 في النادي الأهلي حسين الشحات بالإيقاف 4 مباريات.

كما ناقشت اللجنة ايضاً سلوك أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب تجاه حكم مباراة الفريق أمام النجم الساحلي حيث تقرر إيقاف اللاعب 6 مباريات مع إيقاف التنفيذ في 4 منها حال قيامه بسلوك مشابه خلال 24 شهر.