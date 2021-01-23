الهلال السوداني يقترب من التعاقد مع فرجاني ساسي



الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن دخول نادي الهلال السوداني في مفاوضات متقدمة، مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، وذلك للعب ضمن صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية، ودعم صفوف الفريق قبل المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ذكرت صحيفة "كفرووتر" السودانية، أن الهلال دخل في مفاوضات متقدمه مع لاعب المنتخب التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك، لقيده خلال الشهر الحالي في صفوف الفريق، وذلك بعد ان قطع النادي السوداني شوطا بعيدا في التفاوض مع اللاعب.

وكان الهلال قد دعم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب السنغالي نداي مقابل 350 ألف دولار، وتتوقع الصحيفة أن يحسم الهلال خلال الساعات المقبلة أمر انتقال اللاعب التونسي لصفوفه

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الهلال ضمن المجموعة الثانية، بجانب أندية مازيمبي "الكونغو"، صن داونز "جنوب إفريقيا"، وشباب بلوزداد "الجزائر".

وكانت إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة خلال ساعات تجمع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي مع مسئولي قطاع الكرة، لوضع الرتوش الأخيرة بخصوص ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، عن أن الاجتماع الخاص بملف ساسي سيكون الخطوة قبل الأخيرة في ملف تجديد اللاعب التونسي حيث سيتم الاستقرار خلال الجلسة على كل تفاصيل استمرار ساسي مع الزمالك، ثم عقد جلسة مع اللاعب ووكيله لإخطاره بما أستقر عليه مسئولو النادي ليكون القرار النهائي بعدها خاص باللاعب ويحدد قبوله أو رفضه للعرض الأبيض.