شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..المقاولون يخضع لمسحة كورونا استعدادً لمباراة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني، اليوم السبت، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً لمباراة سموحة المقبلة، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، وذلك تطبيقاً للبروتكولات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكرة، بخضوع أى فريق للمسحة الطبية قبل المباريات بـ 72، لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس صفحة الهزيمة من النادي الأهلى، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما قلب الطاولة على ذئاب الجبل في الشوط الثاني، حيث كان المقاولون قد نجح في التقدم أولاً بهدفين نظيفين، وذلك من أجل بدء الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في تمام الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، مباراة المقاولون العرب وسموحة، والتى تقام ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح الذئاب إلى تعويض خسارتهم أمام الأهلي واستعادة مسار الانتصارات مرة أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 5 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفاً آخر.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن مجلس الإدارة لم يفكر في رحيل عماد النحاس مطلقاً بعد الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لم يتطرق أحد إلى أمر رحيل عماد النحاس من قريب أو بعيد، وواثقون في الجهاز الفني.

أضاف: سبب خسارة اليوم أن اللاعبين لم يصدقوا أنهم يمكنهم الفوز على الأهلي بعد التقدم بهدفين ولذلك تراجع المستوى في الشوط الثاني، ونركز على الفترة المقبلة، هي الأهم بالنسبة للفريق.