شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: بايرن ميونخ طلب التعاون مع الأهلي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن نادى بايرن ميونخ الألماني طلب التعاون مع فريق السوشيال ميديا للنادي الأهلي خلال فترة كأس العالم، موضحا أنه كان يتمنى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأندية المشاركة في مونديال الأندية، لأن الكبسولة الطبية المفروضة من فيفا تعيق إتمام ذلك.

وتابع مرجان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، فى الساعات الأولى صباح اليوم السبت، أن هناك زيا رسميا للبعثة في مونديال الأندية، مشددا على أن قميص الأهلي لن يتغير في البطولة.

وأكمل المدير التنفيذي للأهلي بأن الفريق يركز على مباراة الدحيل القطري نظرا لقوة المنافس وأهميتها دون النظر لمباراة البايرن، موضحا أن الأهلي سيسافر لقطر من أجل مهمة وطنية وليس للتنزه، خاصة أن هناك تشديدا من الخطيب على تحقيق نتائج تشرف الكرة المصرية.

مرجان شغل مناصب قيادية عديدة كان منها مدير فرع النادي بالجزيرة من 2011 لـ 2014 ومنسقاً أمنياً لقطاع كرة القدم بالأهلي في 2013 بجانب مديراً لفريق السباحة المشارك ببطولة دبي الدولية عام 2011 وعضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد 2008 ثم رئيساً لبعثة الأهلي المشاركة في البطولة العربية بالأردن عام 2007.

المدير التنفيذي الجديد للنادي الأهلي تولى منصب نائب مدير ألعاب الماء في الفترة من 2005 وحتى 2011 ورئيساً لجهاز اللعبة في موسم 2010 - 2011 بجانب عمله مدير لإدارة منتخبات الناشئين لكرة الماء وعضو اللجنة الفني لكرة الماء بمنطقة القاهرة.