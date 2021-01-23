شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: الخطيب خطط لإعادة الأهلي للعالمية.. وأدار ملف الكرة بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن الخطيب رئيس النادي تحمل العديد من الضغوطات لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن هناك بعض الرتوش البسيطة قبل سفر الفريق إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

وأضاف مرجان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، فى الساعات الأولى صباح اليوم السبت، أنه تم إرسال قائمة الأهلي للفيفا قبل ساعات قليلة، مؤكدا أن محمد شوقي رئيس للجنة الطبية سيتجه لقطر اليوم للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية قبل سفر البعثة.

وتابع المدير التنفيذي للأهلي: "الخطيب كان يخطط لإعادة الأهلي للواجهة العالمية من جديد، وأدار ملف كرة القدم بكل هدوء وثبات انفعالي، وهو ما قاد الفريق للقب الأفريقي وحصد الثلاثية".

وعن كواليس عمله بالأهلي قال مرجان: "قدمت على إجازة بدون مرتب من الشرطة لتولي منصب مدير مقر الأهلي في عهد حسن حمدي".

وأكمل: "أعمل على إعداد كوادر مميزة لخدمة الأهلي، وجميع تحركات الأهلي لا يمكن التصريح بها وأهمها التعليق على أخطاء التحكيم".

مرجان شغل مناصب قيادية عديدة كان منها مدير فرع النادي بالجزيرة من 2011 لـ 2014 ومنسقاً أمنياً لقطاع كرة القدم بالأهلي في 2013 بجانب مديراً لفريق السباحة المشارك ببطولة دبي الدولية عام 2011 وعضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد 2008 ثم رئيساً لبعثة الأهلي المشاركة في البطولة العربية بالأردن عام 2007.

المدير التنفيذي الجديد للنادي الأهلي تولى منصب نائب مدير ألعاب الماء في الفترة من 2005 وحتى 2011 ورئيساً لجهاز اللعبة في موسم 2010 - 2011 بجانب عمله مدير لإدارة منتخبات الناشئين لكرة الماء وعضو اللجنة الفني لكرة الماء بمنطقة القاهرة.