مواعيد مباريات اليوم السبت 23 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 23 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة غزل المحلة والاسماعيلى على ستاد غزل المحلة ومباراة أسوان والزمالك على ستاد بتروسبورت في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة غزل المحلة والاسماعيلى

تقام مباراة غزل المحلة والاسماعيلى في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد غزل المحلة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من المقاولون العرب بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد سبعة نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة أسوان والزمالك

تقام مباراة أسوان والزمالك في الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في لقاء لن يخلوا من القوة والندية حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدف، وسكنت شباكه هدفين، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.