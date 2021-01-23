شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة الإنتاج الحربى ويبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الانتاج الحربى التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث من المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى المباراة تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على ستاد كلية الشرطة بالعباسية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ إنطلاق مسابقة الدوري بعد سلسلة الاصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

وحقق طلائع الجيش فوزه الأول فى الموسم الحالى من الدورى المصرى الممتاز بالفوز على ضيفه وادى دجلة بهدف فى ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة السابعة للمسابقة عن طريق أحمد سمير والذى رفع رصيده من الأهداف للهدف الرابع فى جدول ترتيب هدافين الدورى.

من ناحية أخرى، قرر نادى طلائع الجيش تعيين ياسر علي وأحمد عبد العزيز مدربين وسيد السويركي مدرب حراس مرمى وسيد عبد القادر مخطط أحمال ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة عبد الحميد بسيوني.

وسبق وقرر نادى طلائع الجيش قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن الاستمرار فى منصبه، كما قرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبد الحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 37