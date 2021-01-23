شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الدحيل: ديانج وقفشة والسولية من أهم لاعبى الأهلي وأحب الزمالك من صغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسر المحمدى، لاعب فريق الدحيل القطرى، أن الثلاثى المالى أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة من أهم لاعبى فريق الأهلي، وأهتم بمتابعة مباريات الفريق الأحمر قبل مواجهتهم في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أحمد ياسر المحمدى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أنه يتعلق باللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك، وأنه يحب الفريق الأبيض منذ صغره، وتربطه علاقة قوية باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى.

وأشار أحمد ياسر المحمدى إلى أنه كان يتمنى عدم مواجهة الأهلى فى انطلاق بطولة كأس العالم للأندية والتواجد في الأدوار المتقدمة في البطولة، وأن الفريق الأحمر يتواجد له شعبيه كبير بدولة قطر سوف تقوم بدعم الفريق خلال المباريات.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

أضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة "فيفا"، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته. وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.