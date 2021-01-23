نجم كرة القدم الأمريكية “راسل اوكونغ” يتلقى نصف راتبه بالعملة المشفرة “البيتكوين”!

بدأ لاعب فريق “كارولاينا بانثرز” لكرة القدم الأمريكية “راسل اوكونغ” في الحصول على نصف أجره بعملة البيتكوين المشفرة ولمدة عامين قادمين، في خطورة مثيرة لاهتمام خبراء الاقتصاد الرياضي حول العالم.

وضغط راسل اكونغ بكل ما لديه من قوة على إدارة نادي كارولاينا بانثرز في الولايات المتحدة الاميركية من أجل تحويل راتبه إلى عملة البيتكوين، وتحقق مطلبه هذا مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2020، في سابقة هي الأولى في الرياضة العالمية.

وأكدت الصحف الأميركية إن إدارة “The Panthers” حولت نصف راتب اوكونغ البالغ 13 مليون دولار إلى محفظة “Strike”، والتي تحول الدفعة إلى اوكونغ عبر البيتكوين.

وكان اوكونغ مدافعًا قويًا عن سوق عملات البيتكوين لسنوات عديدة، وبدأ ضغطه على إدارة ناديه من أجل الدفع له بعملة البيتكوين منذ مايو 2019، قبل أن يتحقق مطلبه أخيرًا، ليقوم بالتغريد خلال شهر يناير في هذا الموضوع، مؤكدًا أن نصف راتبه دفع بعملة البيتكوين بالفعل.

ولا يتلقى اوكونغ عملات البيتكوين بشكل مباشر من إدارة فريقه، ولكن من خلال خدمة دفع تابعة لجهة خارجية تسمى Strike، وهو تطبيق تم تطويره بواسطة “Zap Solutions Inc”، والذي يساعد الأشخاص على تحويل أي نسبة من رواتبهم إلى عملة البيتكوين.

وورد أن فريق اوكونغ سيدفع جزءًا من راتبه البالغ 13 مليون دولار إلى Strike والذي سيدفع بعد ذلك للنجم الأمريكي بعملة البيتكوين، علماً أن اوكونغ هو اللاعب الأعلى أجرًا في فريق كارولاينا بانثرز لموسم 2020.

وأوضح موقع CNBC أن اتفاق رواتب اوكونغ يتم التعامل معه داخليًا من قبل كارولاينا بانثرز، مضيفًا أن الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) واتحاد لاعبيه لم يكونوا على علم باتفاق اوكونغ حتى أعلن نهاية عام 2020.

ومع ذلك، لم يحاولوا إبطال الاتفاقية أو التوقيع عليها رسميًا، وقال المتحدث باسم اتحاد كرة القدم الأميركي براين مكارثي “لم يكن هناك أي شيء للتوقيع عليه. تدفع الأندية للاعبين بالدولار الأمريكي. ما يفعله اللاعبون أو عملاؤه بالمال متروك لهم “.

ماذا قال اوكونغ بعد تحقيق مراده؟

قال أوكونغ في أول رد فعل له: “المال أكثر من العملة؛ إنها قوة. الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأموال من الإبداع إلى النشر هي جزء من تلك القوة”.

وأردف قائلاً “إن الحصول على الأموال بعملة البيتكوين هو الخطوة الأولى لاختيار عدم المشاركة في الاقتصاد الفاسد والمتلاعب الذي نعيش فيه جميعًا.”

غالبًا ما يكتب نجم كرة القدم المحترف تغريدات عن عملة البتكوين، اذ كتب بعد أن أعلن أنه حصل على أجر بالعملة المشفرة: “يمكنك أن تجعل x عامًا وتشاهده يتآكل ببطء مع التضخم أو يمكنك حماية أموالك التي كسبتها بشق الأنفس باستخدام عملة البتكوين. أنا أحرر نفسي. انت تستطيع ايضا.”

وأكمل اوكونغ حديثه بالقول “عندما نتقاضى جميعًا من البتكوين، لا يمكن لأحد أن يخبرنا بما يجب أن نفعله بالقيمة التي نخلقها. في عالم ما بعد الإيداع النقدي، لن تقلق بشأن عملك ووقتك المسروق.”

وغرد اوكونغ أيضًا بقوله “إذا كنت تعتقد أن الانتخابات مزورة (يقصد انتخابات الولايات المتحدة بين ترامب وبايدن)، فانتظر حتى تعرف المزيد عن الدولار الأمريكي. إذا كان عام 2020 قد علمنا أي شيء، فقد علمنا أن العالم يتغير بسرعة”.