محمد الفلاح - كأس العالم للأندية.. أول قرار للأهلي استعدادا للدحيل

السبت 23 يناير 2021

قبل 12 يوما من خوض أول مباراة له في كأس العالم للأندية، اتخذ الأهلي المصري أول قرار يتعلق بالبطولة، استعدادا لمواجهة الدحيل القطري.



وكانت قرعة البطولة التي ستنطلق 4 فبراير/شباط المقبل، وضعت الأهلي بطل أفريقيا في مواجهة الدحيل، المنظم للبطولة، على أن يواجه الفائز منهما فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي المصري، قرار الجهاز الفني باصطحاب جميع اللاعبين، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى الدوحة، وعدم الاقتصار على ضم 23 لاعبا فقط.

وأضاف: "القرار جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة البطولة، والذي يمنح كل فريق الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة، أو استبدال بعض اللاعبين أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأي ظروف قهرية".

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق حاجة لاعبه وليد سليمان، لفترة علاج تمتد 4 أسابيع بعد إصابة لحقت به، ليغيب عن البطولة.

مباريات كأس العالم للأندية 2020

من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين الدحيل القطري ممثل البلد المستضيف، ونظيره الأهلي المصري بطل أفريقيا، في الرابع من الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا، بعدما كان سيواجه الدحيل في الدور الأول، لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وفي ذات اليوم، يلتقي تايجرز أونال المكسيكي بطل كونكاكاف، مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل القارة الآسيوية.

وسيتواجه بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادوريس" مع الفائز من مباراة تايجرز وهيونداي يوم 7 فبراير.

ولم يتحدد حتى الآن ممثل أمريكا الجنوبية، إذ سيلتقي بالميراس البرازيلي مع مواطنه سانتوس في المباراة النهائية في نهاية الشهر الحالي.