شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق: عربيات تقنية «var» في مصر تشبه فيلم «كراكون في الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر ميمي عبدالرازق، مدير قطاع الناشئين بنادي المصري البورسعيدي، من عربيات تقنية الفيديو في مصر بسبب الشكل المستخدم لها.

وأكد ميمي عبدالرازق في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «عربيات الفار تكون خارج الاستاد وتكون متحركة مثل فيلم كراكون في الشارع».

وتابع: «يجب أن تكون تقنية الفار في غرف ثابتة وليس مثلا نلاقي ماتش في استاد الإسكندرية وعربية الفار في محطة الرمل».