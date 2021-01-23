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ميمي عبد الرازق: عربيات تقنية «var» في مصر تشبه فيلم «كراكون في الشارع»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر ميمي عبدالرازق، مدير قطاع الناشئين بنادي المصري البورسعيدي، من عربيات تقنية الفيديو في مصر بسبب الشكل المستخدم لها.

وأكد ميمي عبدالرازق في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «عربيات الفار تكون خارج الاستاد وتكون متحركة مثل فيلم كراكون في الشارع».

وتابع: «يجب أن تكون تقنية الفار في غرف ثابتة وليس مثلا نلاقي ماتش في استاد الإسكندرية وعربية الفار في محطة الرمل».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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