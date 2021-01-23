شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: المسئول عن صفقات بيراميدز الجديدة «مش فاهم اختياراته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على أسباب تراجع مستوى نادي بيراميدز ونتائجه في الفترة الجارية.

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «بيراميدز عقد صفقات كثيرة في الفترة الماضية ولكن من يلعب هم 90% من اللاعبين الذي تم التعاقد معهم سابقًا خلال عهدي وعهد الكابتن حسام البدري».

وتابع: «من المسؤول عن صفقات نادي بيراميدز، هل هو مدير فني ولا مين بالضبط، ولكن المسؤول عن اختيارات تلك الصفقات مش فاهم اختياراته ولا هو عاوز أيه».