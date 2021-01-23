شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا».

وتابع: «لو بيراميدز خسر من الأهلي في المباراة المقبلة سيتم إقالة مديره الفني وسيتم التعاقد مع كارتيرون».