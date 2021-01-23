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إعلامي: كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا».

وتابع: «لو بيراميدز خسر من الأهلي في المباراة المقبلة سيتم إقالة مديره الفني وسيتم التعاقد مع كارتيرون».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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