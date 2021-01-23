شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لربع نهائى المونديال؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأداء ولا أروع قدم منتخب مصر لكرة اليد واحدة من أفضل عروضه خلال مشاركته في بطولة العالم لكرة اليد، بعد تغلب منتخب الفراعنة على بيلا روسيا بنتيجة 35 / 26 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات الدور الرئيسي لمونديال اليد، في البطولة التي تحتضنها مصر حتى نهاية يناير الجاري.

ونجح منتخب مصر في الظهور بشكل مشرف أمام منتخب روسيا البيضاء، وسيطروا على مجريات المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، حتى تخطى الفارق بين الفراعنة والمنافس 10 أهداف، وهي نتيجة قاسية، ليقدم أبناء النيل سيمفونية رائعة من الجهد والعطاء من أجل تشريف الكرة المصرية.. ويبقى التساؤل ماذا يحتاج الفراعنة لبلوغ ربع نهائي المونديال عندما يواجه سلوفينيا في الدور الرئيسى يوم الأحد القادم؟