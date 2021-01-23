شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد : هشجع الأهلى فى المونديال والزمالك لم يقف على ساسى ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك، أنه سوف يقوم بتشجيع فريق الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل، وذلك لتمثيله اسم مصر في المحافل الدولية.

وأضاف حسين السيد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أنه تولى المسئولية في نادى الزمالك بتوقيت خاطئ لأنها فترة الانتقالات الشتوية، ولكن التعاون بين أبناء النادى ساهم بشكل كبير بالتكاتف بين اللاعبين خلال المرحلة الحالية، وأهمها تحديد سقف للاعبين في العقود من قبل اللجنة التي تدير النادى حاليا.

وأشار حسين السيد إلى أنه تم الاجتماع مع البرتغالى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك لمعرفة احتياجاته، وطالب بالتعاقد مع مدافع ومهاجم في حال احتراف مصطفى محمد، وتم طرح اسم حسام حسن مهاجم سموحة وأسامة جلال مدافع إنبى ضمن الاختيارات.

وتابع حسين السيد أن فريق الزمالك لم يقف على التونسى فرجانى ساسى والمهاجم مصطفى محمد رغم النجومية الكبيرة التى يتمتع بيها الثنائى، وطالبنا مصطفى محمد بعدم التسرع باتخاذ قرار الاحتراف والانتظار لحين الانتهاء من الموسم الحالى والمشاركة فى الأولمبياد مع المنتخب الأولمبى.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية أمام أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في لقاء لن يخلوا من القوة والندية حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.