شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الدحيل: ديانج وففشة والسولية من أهم لاعبى الأهلي وأحب الزمالك من صغرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسر المحمدى، لاعب فريق الدحيل القطرى، أن الثلاثى المالى أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة من أهم لاعبى فريق الأهلي، وأهتم بمتابعة مباريات الفريق الأحمر قبل مواجهتهم في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها مطلع الشهر المقبل.
وأضاف أحمد ياسر المحمدى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أنه يتعلق باللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك، وأنه يحب الفريق الأبيض منذ صغره، وتربطه علاقة قوية باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى.
وأشار أحمد ياسر المحمدى إلى أنه كان يتمنى عدم مواجهة الأهلى فى انطلاق بطولة كأس العالم للأندية والتواجد في الأدوار المتقدمة في البطولة، وأن الفريق الأحمر يتواجد له شعبيه كبير بدولة قطر سوف تقوم بدعم الفريق خلال المباريات.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.
أضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة "فيفا"، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته. وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.