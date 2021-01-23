شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان وعاشور لغزل المحلة والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم السبت بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، واختارت محمد يوسف للزمالك وأسوان المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت ومحمود عاشور لغزل المحلة والإسماعيلي.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية أمام أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في لقاء لن يخلوا من القوة والندية حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد بتروسبورت، ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدف، وسكنت شباكه هدفين، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

وعقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك، عدة جلسات فنية مع اللاعبين حذرهم خلالها من التهاون بالخصم أو خوض المباراة بثقة زائدة حتى لا تنقلب الأمور رأسًا على عقب ويحقق أسوان المفاجأة، مشددة على ضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الفريق المنافس، كما منح باتشيكو تعليمات خاصة لإمام عاشور بضرورة استغلال دقة تصويبه على المرمى وإرسال العديد من القذائف على مرمى عمر رضوان، كما إنه من المقرر أن يُعيد أشرف بن شرقى لمركزه الأساسى مع الدفع بمصطفى محمد في الهجوم من بداية اللقاء.