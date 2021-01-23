شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رئيس الجبلاية يفعل كوارث ويحاول تغيير اللائحة بالتزوير لمصلحة أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الإعلامى أحمد شوبير، هجوما على المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى، بسبب سياساته الحالية، قائلا: "لا يوجد لجنة ثلاثية حاليا.. بل هناك لجنة أحادية.. والشخصين اللذين مع أحمد مجاهد ليس لهما علاقة به على الإطلاق.. وهو من يأخذ القرارات بمفرده".

وتابع شوبير، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، قائلا: "لدينا شخص واحد يدير كل شىء في اتحاد الكرة المصرى، وفيما يتعلق باعتراض النادى الأهلى على إيقاف الشناوى.. هذا حقه.. لأن الأمر كان يجب أن يذهب إلى لجنة الانضباط أولا قبل اتخاذ أي قرارات، وما اتخذه أحمد مجاهد من قرار بشأن هذه الواقعة فهو باطل"، مستكملا: "ليس هناك لجنة انضباط أخذت قرارا بوقف الشناوى.. أو لجنة تظلمات نظرت في تظلم الأهلى بشأن إيقاف الحارس.. وأنا تعجبت من تصريحات أحمد مجاهد بالأمس بشأن عقوبة الشناوى بأن لديه واجبا وطنيا في كأس العالم للأندية!".

وتابع: "أحمد مجاهد يمارس صلاحيات ليست من حقه في اتحاد الكرة.. وهو لغى كل شىء داخل الاتحاد.. واقعة محمد الشناوى كان يجب أن تحال من حكم المباراة فى البداية وبناء عليه يتم توقيع العقوبة.. والغريب أن الحكم لم يكتب تقرير نهائيا.. ولكن استكتب بعد ذلك التقرير".

واسترسل: "انتخابات اتحاد الكرة ستكون فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.. ولا أعتقد أن أحمد مجاهد سيستمر فى اتحاد الكرة حتى إجراء الانتخابات.. هو لغى كل اللجان ويتدخل فى أعمالها.. كما لغى معظم مسابقات الناشئين وشطب 13 ناديا فى الكرة النسائية بحجج غريبة جدا.. وهو يفعل ذلك لأنه ضد شخص معين فى نادي معين".

واختتم قائلا: "أحمد مجاهد يحاول تغيير لائحة اتحاد الكرة التى صوتت عليها الجمعية العمومية.. لأنه يريد تغيير بعض البنود عبر التزوير لمصلحة أشخاص آخرين وهذه كارثة من الكوارث.. نحن طالبنا بعمل رابطة للأندية مثل السعودية والإمارات ولكن الرفض فى اتحاد الكرة بسبب وجود نية للتحكم فى الأندية وأن تبقى ماسك الأندية من رقبتها.. وأنا مش ناوى أترشح للانتخابات".