شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: زعلان على بيراميدز وفى حاجة غلط بتحصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم نجم الكرة المصرية سابقًا، على أزمة عدم احتساب هدف لصالح نادي سموحة أمام بيراميدز في كرة شريف إكرامى حارس مرمى الفريق السماوي التي أثارت الجدل، قائلا: "من حق سموحة الاعتراض والشكوى على قرار الحكم ولكن القرار تم اتخاذه".

وشدد الصقر في تصريحات تليفزيونية: "أنا حزين على فريق بيراميدز وأدائه ولكن مش عاوز أتكلم علشان محدش يزعل مننا، وبيراميدز ينقصه الدوافع من أجل عودة الفوز والمجموعة المتواجدة في الوقت الجاري قادرة على المنافسة على حصد بطولة ولكن هناك شيء غلط".

وتابع: "بيراميدز عقد صفقات كثيرة في الفترة الماضية ولكن من يلعب هم 90% من اللاعبين الذي تم التعاقد معهم سابقًا خلال عهدي وعهد الكابتن حسام البدري ومن المسئول عن صفقات نادي بيراميدز، هل هو مدير فني ولا مين بالضبط، ولكن المسئول عن اختيارات تلك الصفقات مش فاهم اختياراته ولا هو عاوز إيه".

وأعرب عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، عن استغرابه الشديد بسبب تدخل ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، في اختيار صفقات نادي بيراميدز، قائلا: "ممدوح عيد مدير تنفيذي فلماذا يختار الصفقات وبناءً على إيه يختار الصفقات الجديدة".