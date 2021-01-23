شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: الاستغناء عن الثنائى الأفريقى وسلبية مسحة اللاعبين قبل لقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن الثنائى الأفريقى النيجيري إيدو موسيس وإيمانويل إيجيبتور سوف يتم الاستغناء عنهما والرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب السلوك الذى قاما به خلال تواجدهما بمعسكر الفريق والتشاجر مع زملائهما في الفريق.

وأوضح خالد عيد، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نتائج المسحة الطبية الذى خضع لها لاعبو فريق غزل المحلة والجهاز الفني جاءت سلبية، استعدادا لمباراة الإسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر اليوم السبت.

وأشار خالد عيد إلى أنه يوجد لديه غيابات بالفريق بسبب الإصابة وهم هانى عادل ويحيى عبدة ومعتز كاجو ومحمود صلاح، ويقترب يحيى حامد من تعويض هانى عادل في التشكيل الأساسى لفريق غزل المحلة أمام الإسماعيلى.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيرة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها في الساعة الثانية والنصف ظهرا اليوم السبت باستاد غزل المحلة، ويحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد سبع نقاط من التعادل أمام أسوان والجونة وإنبي والمصري، بالإضافة للفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الوقت الذي تلقى فيه الفريق هزيمتين من الاهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء والهزيمة من المصرى بهدف نظيف.