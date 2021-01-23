شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يقترب من العودة لتشكيل البنك الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النيجيري معروف يوسف لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى من العودة للتشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة إنبى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك عقب إيقافه في مباراة الأهلى السابقة بسبب الحصول على ثلاث إنذارات.

ويختتم فريق البنك الاهلى استعداداته اليوم السبت تحت قيادة المدير الفنى محمد يوسف لملاقاة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز غدا الأحد، والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت الرياضى فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، ويحتل فريق البنك المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة عقب حصد 8 نقاط.

وظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق البنك الأهلي قبل مباراة إنبي غدا الأحد في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى جاءت سلبية للجميع ومن بينهم علي صابر لاعب الفريق الذي غاب عن الفريق لإصابته بفيروس كورونا، واستمرت إيجابية مسحة طارق سليمان مدرب حراس المرمى وسيف عمر مخطط الأحمال، ومحمد رمضان المدرب المساعد وكريم أيمن مساعد مخطط الأحمال، وما زال رامي سراج مدرب حراس مرمي فريق الشباب بنادي البنك الأهلي هو من يتولى تدريبات الحراس حتى عودة طارق سليمان.