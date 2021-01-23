شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : عرض عربى ضخم لضم شيكابالا .. وموسمياني طلب عودة عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر أن محمود عبد الرازق شيكابالا تلقى عرضا ضخما من قبل أحد الأندية العربية خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن قائد الفريق الابيض رفض مناقشة العرض، مؤكدا استمراره مع الفريق.
وأوضح سيف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورتس، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلى طالب إدارة ناديه استعادة أحمد عبد القادر المعار إلى فريق سموحة ويرفض رحيل أى لاعب وعلى رأسهم صلاح محسن، وأن موسيماني منح لاعبيه دش ساخن بين شوطي لقاء المقاولون، لكنهم استطاعوا العودة في النتيجة وتحقيق الفوز بثلاثية.
وكشف زاهر أن الأهلي صرف 65 مليون جنيه من عقود لاعبيه، مشيدا بالتزام الأهلي في صرف مستحقات لاعبيه في مواعيدها.
وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أعلن أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.
أضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة "فيفا"، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته. وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.