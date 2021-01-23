شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : عرض عربى ضخم لضم شيكابالا .. وموسمياني طلب عودة عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر أن محمود عبد الرازق شيكابالا تلقى عرضا ضخما من قبل أحد الأندية العربية خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن قائد الفريق الابيض رفض مناقشة العرض، مؤكدا استمراره مع الفريق.

وأوضح سيف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورتس، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلى طالب إدارة ناديه استعادة أحمد عبد القادر المعار إلى فريق سموحة ويرفض رحيل أى لاعب وعلى رأسهم صلاح محسن، وأن موسيماني منح لاعبيه دش ساخن بين شوطي لقاء المقاولون، لكنهم استطاعوا العودة في النتيجة وتحقيق الفوز بثلاثية.

وكشف زاهر أن الأهلي صرف 65 مليون جنيه من عقود لاعبيه، مشيدا بالتزام الأهلي في صرف مستحقات لاعبيه في مواعيدها.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أعلن أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

أضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة "فيفا"، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته. وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.