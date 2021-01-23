شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يوقع على عقود تدريب أسوان قبل 24 ساعة من مباراة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان وأعضاء لجنة الكرة اجتماعا استمر عدة ساعات مع المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، علاء عبد العال وضم الاجتماع كلا من: محمد سيد حامد أمين الصندوق، إيهاب منصور عضو مجلس الأدارة، مصطفى أمين المشرف على الكرة، محمد حمدى عباس عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع توقيع المدير الفنى على عقود تدريبة لنادى أسوان، كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة مع المدير الفنى قائمة الفريق فى ظل تعاقدات يناير والخريطة الفنية للفريق والمراكز المطلوب تدعيمها وبحث والتقييم الأسماء والعناصر المرشحة للإنضمام للفريق بعد ضم وتسجيل اللاعبين أحمد الألفى وأحمد صبحى وكذلك تحديد الأسماء التى إنتهى دورها مع الفريق ولم تحقق المردود الفنى المنتظر.

وأكد أعضاء المجلس ولجنة الكرة للمدير الفنى حرص مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم بنادى أسوان على دعمه ومساندته وتوفير كافة الأجواء والظروف التى تساعد اللاعبين والجهاز الفنى على الظهور بالصورة التى تليق بنادى أسوان.

من جانب، وعد علاء عبد العال بأنه سيبذل أقصى جهد مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير لبقاء إسم أسوان بالممتاز وأنه سيدرس مع الإدارة دائما كل الأمور التى تصب فى مصلحة الفريق إداريا وفنيا.

وكان علاء عبد العال قد أعلن عن قائمة أسوان التى تستعد لمواجهة الزمالك غداً في الجولة التاسعة للدوري، وضمت القائمة كلاً من: طلعت الجبلاوى، عمر رضوان، خالد وليد محمد العشرى، محمد جابر، محمود شبانه، أحمد سالم صافى، أحمد صبحى، عمرو الحلوانى، أحمد بلية، هيثم الفيل ، محمد خليفة، إسلام صالح، سالمون منساه، أحمد صغيرى ، أحمد خالد، أحمد سعيد أوكا، أحمد الألفى، عمر الداحى، محمد أسامة، جون أفيرى، محمد جمال بيبو، عمرو ناصر، يوسف أسامة نبيه.



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