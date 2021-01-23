شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: بنسبة أكثر من 99% سموحة يستحق هدفا أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سمير عثمان، الحكم الدولى السابق، أن فريق سموحة يستحق هدفا أمام بيراميدز في المباراة التي جمتعهما أمس بنسبة أكثر 99% عقب خطأ شريف إكرامى بإمساك الكرة وتخطى خط المرمى.

وتعجب سمير عثمان، خلال حديثه لقناة أون تايم سبورت من عدم تدخل تقنية الـ" VAR" في هذه الكرة عقب التواجد في بطولة الدورى المصرى، وصرف الكثير من الملايين في التعاقد مع تقنية الفار لمساعدة الحكم ولكن هذا الأمر غريب.

وأثار شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الجدل بعدما قام بالإمساك بكرة أمام سموحة، لم يتضح هل تخطى بها الحارس خط مرماه أم أنه نجح فى إبعادها وعدم تخطيها، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين 1 / 1.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 فى المركز التاسع، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.