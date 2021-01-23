"كارثة".. فرج عامر يعلق على هدف سموحة الملغي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه يعتبر فريقه فائزًا بمواجهته أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، لافتًا إلى أن ما حدث كارثة بعد عدم احتساب هدف واضح للفريق السكندري.

وقال عامر في تصريحات لقناة "mbc مصر " في الساعات الأولى من صباح السبت:" فريق سموحة له هدف لا خلاف عليه والكل معترف أن فريقي له هدف لم يحتسب".

وأضاف:"أعتبر فريقي فائزًا بهذه المباراة، ولا يوجد أي سبب لعدم احتساب هذا الهدف".

واوضح، أن الحكم وحامل الراية كان قريب من الكرة والأمور كانت واضحة تمامًا ولا خلاف على الكرة انها هدف، لافتًا أن لاعبو بيراميدز أنفسهم لم يعترضوا وقتها على الكرة.

وتابع:"لا نقبل بهذا الوضع، وما حدث أمام بيراميدز كارثة ومن يقبل أن يحدث هذا لفريقه؟".

وأتم تصريحاته:"فلوس سموحة مبروكة وشقيانين بيها".

جدير بالذكر أن سموحة فرض التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.