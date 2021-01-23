لاعب الدحيل: أشجع الزمالك.. لم أتمنى مواجهة الأهلي وجمهوره كبير في كل مكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد ياسر المحمدي لاعب الدحيل القطري بأنه يشجع الزمالك منذ الصغير بسبب حبه لمحمود عبدالرازق شيكابالا، قائلًا أنه لم يكن يتمنى مواجهة الأهلي ليكون لدى كل فريق فرصة في التقدم أكثر بالبطولة.

وقال المحمدي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كنت أتمنى ألا نلتقي معًا في هذه المرحلة من البطولة حتى يكون لدى منا الفرصة من أجل التأهل للنهائي إذا مضى في طريق مختلف لكن أتمنى أن تكون المباراة تليق بالكرة العربية."

وتابع: "أفضل لاعبين في الأهلي هم ديانج لاعب الوسط، والسولية، وأفشة، ومعلول وللآسف لن يتواجد وليد سليمان مع الأهلي في البطولة، والأهلي لن يتأثر بأي لاعب يغيب عن الفريق."

وأضاف: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين خاصة أن كل فريق يمتلك عناصر قوية، المباراة لن تكون سهلة على أي فريق، وأتمنى أن نتأهل ونكون بصورة تليق بنا."

وأكد أن البطولة ستشهد حضور جماهيري، قائلًا: "الملعب سيشهد حضور جماهيري تقريبًا 30 أو 35% من السعة الخاصة بالاستاد، وأكيد اللعب بحضور جماهيري مختلف تمامًا عن اللعب في غيابه."

أما عن جماهيرية الأهلي، فقد قال اللاعب :"رابطة جماهير الأهلي ليست كبير في قطر فقط، لكن كبيرة في كل مكان."

وعن الانتماء الكروي بالنسبة له كونه مصري الأصل: "أحب نادي الزمالك منذ أن كنت صغيرًا وحتى قبل أن يلعب له شقيقي حسين، بسبب اعجابي بشيكابالا، لكن أقرب لاعب لي هو كهربا."